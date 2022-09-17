«Врут»: Ширвиндт публично сломал многолетний лживый образ Фаины Раневской

Александр Ширвиндт откровенно поведал о звездных коллегах на YouTube-канале своего сына – Михаила Ширвиндта. Коснулся режиссер и легендарной Фаины Раневской, с которой дружила и долгое время жила по соседству семья Ширвиндтов.

Зрители привыкли думать, что Раневская за словом в карман не полезет, что у актрисы было много легендарных крылатых фраз и что не слово, то острота. Ширвиндт развеял популярный миф: