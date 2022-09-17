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Киноафиша Статьи «Врут»: Ширвиндт публично сломал многолетний лживый образ Фаины Раневской

«Врут»: Ширвиндт публично сломал многолетний лживый образ Фаины Раневской

17 сентября 2022 19:45
«Врут»: Ширвиндт публично сломал многолетний лживый образ Фаины Раневской

Режиссер рассказал правду о знаменитой подруге.

Александр Ширвиндт откровенно поведал о звездных коллегах на YouTube-канале своего сына – Михаила Ширвиндта. Коснулся режиссер и легендарной Фаины Раневской, с которой дружила и долгое время жила по соседству семья Ширвиндтов.

Зрители привыкли думать, что Раневская за словом в карман не полезет, что у актрисы было много легендарных крылатых фраз и что не слово, то острота. Ширвиндт развеял популярный миф:

«Эта история о том, что она все время острила. Половину врут, как кстати и про то, что приписывают Валечке Гафту, он половину жизни бился, потом сдался».

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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