Время сделало свое дело: вот как постарел самый красивый царевич из советской сказки

Сергей Мартынов в 1970-е годы мог составить конкуренцию лучшим актёрам Америки и Европы. Статный красавец с невероятными голубыми глазами влюбил в себя тысячи девушек по всему Союзу.

Слава пришла к артисту после главной роли в киносказке «Царевич Проша».

Однако это не помогло ему укрепиться в киноиндустрии. Мартынову часто предлагали работу, но почти все персонажи оказывались второстепенными. Это происходило потому что внешность актера больше подходила для романтических героев, а в советское время они не пользовались популярностью.

Спустя время мужчина вовсе перестал сниматься и 10 лет он не появлялся на больших экранах. Переживания по поводу карьеры и солидный возраст превратили красавца в обычного пенсионера. Сегодня в нем невозможно разглядеть советского Ален Делона.