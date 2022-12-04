«Время никого не щадит»: внешность постаревшей Ермолаевой из «Дома-2» ошарашила народ

Нелли Ермолаева прославилась благодаря участию в телепроекте «Дом-2». Ермолаева нашла на шоу свою любовь в лице участника телестройки Никиты Кузнецова. Правда, вскоре брак распался. Разводом закончилось и второе замужество телезвезды.

Сейчас 36-летняя Ермолаева не замужем и воспитывает сына Мирона. Экс-участница «Дома-2» находится в отличной физической форме, тщательно следит за собой и посещает бьюти-процедуры, но поклонники звезды отмечают, что годы сказались на этой красотке.