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«Время никого не щадит»: внешность постаревшей Ермолаевой из «Дома-2» ошарашила народ

4 декабря 2022 06:45
«Время никого не щадит»: внешность постаревшей Ермолаевой из «Дома-2» ошарашила народ

Не помогают диеты и косметолог.

Нелли Ермолаева прославилась благодаря участию в телепроекте «Дом-2». Ермолаева нашла на шоу свою любовь в лице участника телестройки Никиты Кузнецова. Правда, вскоре брак распался. Разводом закончилось и второе замужество телезвезды.

Сейчас 36-летняя Ермолаева не замужем и воспитывает сына Мирона. Экс-участница «Дома-2» находится в отличной физической форме, тщательно следит за собой и посещает бьюти-процедуры, но поклонники звезды отмечают, что годы сказались на этой красотке.

«Постарела она как», «Так постарела. Время не щадит никого», – писали подписчики под свежим снимком Нелли Ермолаевой.

«Время никого не щадит»: внешность постаревшей Ермолаевой из «Дома-2» ошарашила народ
Фото: соцсети, кадры из передачи "Дом 2" (2004-2021)
Алла Новикова
Алла Новикова
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