Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Время никого не красит: откровенное фото Шэрон Стоун шокировало фанатов

Время никого не красит: откровенное фото Шэрон Стоун шокировало фанатов

1 апреля 2023 19:30
Время никого не красит: откровенное фото Шэрон Стоун шокировало фанатов

Актриса показала себя настоящую.

Шэрон Стоун осознает, что уже не та 34-летняя красотка из триллера «Основной инстинкт». Звезду это нисколько не смущает. Актриса не раз говорила, что молодость — это далеко не главная ценность жизни.

В качестве доказательства своих слов артистка готова показаться на публике в неприглядном виде. В своих социальных сетях Стоун опубликовала видеоролик, в кадрах которого запечатлена без макияжа и фильтров.

Такую откровенность 65-летней звезды оценили по достоинству не все. Шокированные фанаты поспешили отметить, что время никого не красит — даже Шэрон Стоун.

«Похожа на гардеробщицу тетю Валю», — гласит один из комментариев в Сети.

Впрочем, были и те, кто заступился за актрису, сказавшую твердое нет пластике. Время никого не красит: откровенное фото Шэрон Стоун шокировало фанатов

«Можно отдельно рассматривать каждую морщину, но зачем придираться? Это хорошо, что без пластики. Зато у нее осталась индивидуальность», — подчеркнул один из поклонников артистки.

Фото: Кадр из фильма «Основной инстинкт» (1992), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video