Время никого не красит: откровенное фото Шэрон Стоун шокировало фанатов
Актриса показала себя настоящую.
Шэрон Стоун осознает, что уже не та 34-летняя красотка из триллера «Основной инстинкт». Звезду это нисколько не смущает. Актриса не раз говорила, что молодость — это далеко не главная ценность жизни.
В качестве доказательства своих слов артистка готова показаться на публике в неприглядном виде. В своих социальных сетях Стоун опубликовала видеоролик, в кадрах которого запечатлена без макияжа и фильтров.
Такую откровенность 65-летней звезды оценили по достоинству не все. Шокированные фанаты поспешили отметить, что время никого не красит — даже Шэрон Стоун.
«Похожа на гардеробщицу тетю Валю», — гласит один из комментариев в Сети.
Впрочем, были и те, кто заступился за актрису, сказавшую твердое нет пластике.
«Можно отдельно рассматривать каждую морщину, но зачем придираться? Это хорошо, что без пластики. Зато у нее осталась индивидуальность», — подчеркнул один из поклонников артистки.