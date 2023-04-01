Время никого не красит: откровенное фото Шэрон Стоун шокировало фанатов

Шэрон Стоун осознает, что уже не та 34-летняя красотка из триллера «Основной инстинкт». Звезду это нисколько не смущает. Актриса не раз говорила, что молодость — это далеко не главная ценность жизни.

В качестве доказательства своих слов артистка готова показаться на публике в неприглядном виде. В своих социальных сетях Стоун опубликовала видеоролик, в кадрах которого запечатлена без макияжа и фильтров.

Такую откровенность 65-летней звезды оценили по достоинству не все. Шокированные фанаты поспешили отметить, что время никого не красит — даже Шэрон Стоун.

«Похожа на гардеробщицу тетю Валю», — гласит один из комментариев в Сети.

Впрочем, были и те, кто заступился за актрису, сказавшую твердое нет пластике.