Время немилосердно: от взгляда на Тома Круза вас бросит в дрожь (фото)

Том Круз рискует навсегда покинуть ряды секс-символов Голливуда. Если раньше поклонники были уверены, что актер знает секрет вечной молодости, то теперь горькая правда вышла наружу — звезда экрана стремительно теряет свое очарование.

Экс-супруг Кэти Холмс засветился на ужине в честь предстоящего «Оскара», где и поразил всех своей внешностью. Глядя на фото с мероприятия, интернет-пользователи отмечают, что от одного взгляда на Круза бросает в дрожь. В свои 60 лет артист заметно сдал.

Круз по-прежнему может похвастаться стройной фигурой, а вот его лицо покрылось глубокими морщинами и выглядит отечным. Хейтеры твердят, что даже косметологи и пластические хирурги больше не в силах помочь артисту. Ранее ходили слухи о том, что звезда экрана злоупотребляет уколами красоты, и если поначалу процедура давала хороший эффект, то теперь от него не осталось и следа.