Время не властно: главная злодейка из сериала «Всегда говори всегда» восхищает народ красотой (фото)

Главной ролью в карьере Ирины Гриневой стал сериал «Всегда говори всегда», где она сыграла строгую Дарью. Фанаты и критики остались в восторге от перевоплощения артистки, которая продолжила покорять отечественные экраны.

За годы карьеры Гринева снялась в 53 фильмах и сериалах, среди которых, например, «Доктор Лиза», «Икра» и «М.У.Р.», где ее коллегой стал Михаил Ефремов. При этом, несмотря на востребованность, полностью свой талант артистка раскрыла на театральной сцене. Она блистает в постановках «Электротеатра „Станиславский“», где каждый ее спектакль проходит с неизменным аншлагом.

Новостями из жизни Гринева старается делиться в социальных сетях, где на нее подписано свыше 300 тысяч фанатов. Звезда экрана регулярно публикует снимки и истории из жизни, которые никогда не пропускают поклонники. Фанаты уверены: 50-летняя знаменитость по-прежнему отличается красотой и привлекательностью, а годы совсем не сказываются на ней.