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Время не щадит даже великих: на Пола Маккартни без слез не взглянешь

20 июня 2023 09:30
Время не щадит даже великих: на Пола Маккартни без слез не взглянешь

Фанатам больно видеть кумира таким.

Пол Маккартни стал одним из основателей бессмертной группы «Битлз». В 60-е годы от легендарного ливерпульца и трех его «однополчан» сходил с ума весь мир.

В молодого Маккартни было трудно не влюбиться. Пол обладал невероятным обаянием: черные волосы, большие глаза с «грустинкой», миловидное лицо и обезоруживающая улыбка. Но время не пощадило великого музыканта, и сегодня в 81-летнем Маккартни не узнать того сказочного юношу.

Недавно британская модель Наоми Кэмпбелл выложила снимок, на котором она запечатлена с легендой рок-музыки. Сэр Пол превратился в ветхого седовласого старика с потухшим взглядом. Каждому поклоннику Маккартни больно видеть кумира таким.

Время не щадит даже великих: на Пола Маккартни без слез не взглянешь

«Как же время не щадит людей», «Совсем старикашечка стал», «Да, 81 есть 81, а Наоми вообще не стареет, фигура у нее супер», — написали пользователи Сети.

На сегодняшний день в живых осталось два «битла» — Пол Маккартни и Ринго Старр. Джон Леннон был убит собственным фанатом в 1980 году, а Джордж Харрисон скончался в 58 лет после тяжелой болезни.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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