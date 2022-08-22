Время не пощадило: вы точно не узнаете кумира миллионов - красавчика из «Танцора диско»

Митхун Чакраборти стал известен во всем мире благодаря своей роли в ленте «Танцор диско». Полюбили индийского артиста и советские зрители, из которых у него образовалась целая армия поклонниц. Однако последние годы знаменитость практически не участвует в картинах, выходящих в международный прокат, поэтому появление его страницы в социальных сетях стало большим удивлением для интернет-пользователей.

Как отметили фанаты, обсуждая единственное опубликованное на странице знаменитости видео, сегодня в 72-летнем актере едва можно узнать привлекательного танцора, так полюбившегося зрителям. Митхун отказался от своей пышной шевелюры, которая была частью его образа, и теперь носит аккуратную прическу. При этом артист страдает от лишнего веса, а в СМИ не так давно появилась информация о его проблемах со здоровьем. Якобы он даже отказался от должности депутата, так как не смог полноценно работать.

При этом Митхун не завершил свою актерскую карьеру. За этот год с его участием вышло две картины и готовятся еще несколько. Также он активно помогает с карьерой своему сыну Мимоху, который пошел по стопам отца.