Время над ней не властно: русская мама Йовович покорила народ неувядающей красотой

Милла Йовович — вечно молодая красотка. В 47 лет актриса даст фору и 20-летним. Прежде многие задавались вопросом, в чем же секрет, но фотографии мамы знаменитости расставили все точки над i.

Поверить в то, что Галине Логиновой 72 года, невозможно. Она выглядит ровесницей своей дочери: на ее лице практически нет морщин. Свою неувядающую красоту зеленоглазая шатенка смело подчеркивает ярким макияжем, что делает ее еще более очаровательной.

В социальных сетях Йовович появился кадр, на котором она запечатлена вместе со своей русской мамой. Увидев снимок, интернет-пользователи не смогли сдержать восторженных эмоций и отметили поразительное сходство актрисы с ее родительницей.