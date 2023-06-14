Время над ней не властно: русская мама Йовович покорила народ неувядающей красотой
Выглядеть так в старости мечтает каждая.
Милла Йовович — вечно молодая красотка. В 47 лет актриса даст фору и 20-летним. Прежде многие задавались вопросом, в чем же секрет, но фотографии мамы знаменитости расставили все точки над i.
Поверить в то, что Галине Логиновой 72 года, невозможно. Она выглядит ровесницей своей дочери: на ее лице практически нет морщин. Свою неувядающую красоту зеленоглазая шатенка смело подчеркивает ярким макияжем, что делает ее еще более очаровательной.
В социальных сетях Йовович появился кадр, на котором она запечатлена вместе со своей русской мамой. Увидев снимок, интернет-пользователи не смогли сдержать восторженных эмоций и отметили поразительное сходство актрисы с ее родительницей.
«А это точно ваша мама? Вы уверены? Выглядите как две сестры», «Какая потрясающая женщина», «Мамочка прекрасно выглядит», «А твоя мама еще ого-го!», «Ты просто копия матери. Гены — сильная штука», — заметили подписчики в комментариях.