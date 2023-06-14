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Время над ней не властно: русская мама Йовович покорила народ неувядающей красотой

14 июня 2023 21:00
Время над ней не властно: русская мама Йовович покорила народ неувядающей красотой

Выглядеть так в старости мечтает каждая.

Милла Йовович — вечно молодая красотка. В 47 лет актриса даст фору и 20-летним. Прежде многие задавались вопросом, в чем же секрет, но фотографии мамы знаменитости расставили все точки над i.

Поверить в то, что Галине Логиновой 72 года, невозможно. Она выглядит ровесницей своей дочери: на ее лице практически нет морщин. Свою неувядающую красоту зеленоглазая шатенка смело подчеркивает ярким макияжем, что делает ее еще более очаровательной.

В социальных сетях Йовович появился кадр, на котором она запечатлена вместе со своей русской мамой. Увидев снимок, интернет-пользователи не смогли сдержать восторженных эмоций и отметили поразительное сходство актрисы с ее родительницей.

Время над ней не властно: русская мама Йовович покорила народ неувядающей красотой

«А это точно ваша мама? Вы уверены? Выглядите как две сестры», «Какая потрясающая женщина», «Мамочка прекрасно выглядит», «А твоя мама еще ого-го!», «Ты просто копия матери. Гены — сильная штука», — заметили подписчики в комментариях.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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