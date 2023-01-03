Время над ней не властно: ахнете, увидев 45-летнюю Арвен из «Властелина колец»

Звездой мирового масштаба Лив Тайлер стала, снявшись в трилогии «Властелин колец». В легендарном проекте актриса предстала в образе красавицы-эльфийки — одно лишь появление Арвен на экране заставляло мужчин терять голову.

С тех прошло вот уже более 20 лет, однако имя Лив по-прежнему у всех на слуху. Знаменитости удалось сохранить не только свою популярность, но и удивительную красоту. Время оказалось не властно над актрисой, чьи снимки в социальных сетях лишают интернет-пользователей дара речи.

Больше всего поклонников радует то, что Тайлер, которая всегда была склонна к полноте, может похвастаться стройной фигурой. Многие из них помнят, как сильно звезда поправилась после родов и с каким трудом сбрасывала лишние килограммы.

Ранее артистка призналась, что не придерживается строгих диет. Она может побаловать себя и мучными, и сладкими, и жирными блюдами. По уверению актрисы, главное не отказывать себе во вкусностях, а соблюдать меру в количестве еды.