Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Время беспощадно: как выглядит актриса из покорившего россиян сериала «Принцесса цирка»

Время беспощадно: как выглядит актриса из покорившего россиян сериала «Принцесса цирка»

31 марта 2023 16:45
Время беспощадно: как выглядит актриса из покорившего россиян сериала «Принцесса цирка»

Годы не прошли мимо звезды экрана.

Валерия Ланская покорила российского зрителя сериалом «Принцесса цирка». В течение трех лет артистка воплощала сразу два образа — Аси Соколовской и Марины Федотовой. Затем Валерия продолжила завоевывать шоу-бизнес.

За годы карьеры артистка снялась во многих успешных проектах. Например, поклонники видели ее в сериале «Две сестры», в мелодраме «Торговый центр», а последней работой стал сериал «Перекрестки судьбы». Помимо этого, Ланская занимается преподаванием в ГИТИСе и воспитывает своего сына Артемия, которому в этом году исполнится 8 лет.

О своей жизни 36-летняя артистка рассказывает в социальных сетях. Она часто делится и карьерными, и личными успехами, а фанаты не пропускают ни одной публикации. Обсуждая посты Ланской, они отмечают, что годы заметно сказались на внешности артистки. Она больше не похожа на своих героинь из «Принцессы цирка» и выглядит значительно старше своих лет.

Время беспощадно: как выглядит актриса из покорившего россиян сериала «Принцесса цирка»
Фото: Кадр из сериала «Принцесса цирка», кадр из сериала «Немцы»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video