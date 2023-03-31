Время беспощадно: как выглядит актриса из покорившего россиян сериала «Принцесса цирка»

Валерия Ланская покорила российского зрителя сериалом «Принцесса цирка». В течение трех лет артистка воплощала сразу два образа — Аси Соколовской и Марины Федотовой. Затем Валерия продолжила завоевывать шоу-бизнес.

За годы карьеры артистка снялась во многих успешных проектах. Например, поклонники видели ее в сериале «Две сестры», в мелодраме «Торговый центр», а последней работой стал сериал «Перекрестки судьбы». Помимо этого, Ланская занимается преподаванием в ГИТИСе и воспитывает своего сына Артемия, которому в этом году исполнится 8 лет.

О своей жизни 36-летняя артистка рассказывает в социальных сетях. Она часто делится и карьерными, и личными успехами, а фанаты не пропускают ни одной публикации. Обсуждая посты Ланской, они отмечают, что годы заметно сказались на внешности артистки. Она больше не похожа на своих героинь из «Принцессы цирка» и выглядит значительно старше своих лет.