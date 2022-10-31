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Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди

31 октября 2022 17:30
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди

Звездная наследница пошла наперекор матери.

Мария Шукшина не раз говорила, что не поддерживает увлечение своей дочери — 33-летней Анны Трегубенко. Вот уже довольно длительное время звездная наследница занимается бодибилдингом и достигла значительных результатов.

В социальных сетях дочь актрисы опубликовала новое фото, на котором показала раскачанное тело. Чтобы лучше продемонстрировать свои прелести, Трегубенко облачилась в кружевное полупрозрачное боди.

Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди

«Без фильтров», — коротко подписала кадр Анна, вразумить которую, судя по всему, Шукшиной так и не удалось. Известно, что наследница артистки не только день и ночь пропадет в спортзале, но и принимает специальные препараты, чтобы ее мышцы росли быстрее.

Добавим, что реакция интернет-пользователей на увиденное не заставила себя ждать. В отличие от Шукшиной, многие остались довольны тем, как выглядит Анна. «Какая красота, какая сила», «Похорошела», «Супердевушка», — гласят комментарии под постом Трегубенко.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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