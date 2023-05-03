Враждовали полвека: Софи Лорен и Джину Лоллобриджиду примирил мужчина (фото)

Индустрия кино весьма жестока, и даже красивым актрисам с громким именем приходится конкурировать между собой. Из-за такого соперничества появляется множество слухов, и даже если коллеги уже готовы примириться, то общественность и журналисты просто не дают этому осуществиться.

Так произошло с Джиной Лоллобриджидой и Софи Лорен. Итальянские артистки были хорошо известны во всем мире, и поэтому их стали постоянно сравнивать. Журналисты и поклонники кинодив строили догадки, когда между женщинами произошла роковая ссора. Однако одна из них позже призналась, что настоящего конфликта никогда не было, а вся история их вражды оказалась лишь продуманным пиаром.

Впрочем, Джина и Софи не стали близкими подругами и относились друг к другу весьма холодно и очень отстраненно. Но все исправил король поп-музыки. Талантливый и безгранично добрый Майкл Джексон пригласил актрис на свою вечеринку. Там они втроем фотографировались, а напряжением между красавицами заметно уменьшилось.