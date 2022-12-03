Вражда с матерью, зависимый сын и смерть в подъезде: личная драма нелюбимой дочери Гурченко

Людмила Гурченко никогда не была близка с дочерью Машей. Пока звездная мама делала карьеру: снималась в кино и ездила на гастроли, девочка росла как сорняк.

Первые семь лет наследница актрисы жила в Харькове у бабушки, а потом перебралась в Москву, где мать не уделяла ей должного внимания.

Гурченко будто стеснялась своей девочки – и даже не приглашала ее на собственные концерты.

В 18 лет Маша вышла замуж за Александра Королева и взяла фамилию мужа. Работала она медицинской сестрой в онкологическом центре и родила двоих детей – Марка и Елену. В 16 лет Марк – любимый внук Людмилы Гурченко – умер от передозировки запрещенных веществ, и актриса так и не простила дочери его уход.

Уже после смерти мамы Мария Королева сожалела, что не пыталась наладить с ней отношения. Гурченко ушла из жизни в 2011 году, а ее дочь Мария пережила звездную родительницу всего на 6 лет.