Врали в лицо родные люди: из-за чего Бероев отказался от фамилии отца

Егор Бероев появился на свет в актерской семье: его мать потомственная актриса Елена Бероева, а отец – Вадим Михеенко, звезда фильма «На край свете». Однако счастье супругов длилось недолго: бабушка Бероева, актриса Эльвира Бруновская, вынудила пару развестись, а после рождения Егора пресекла и его встречи с отцом.

До 35 лет Егор Бероев избегал своего папу, от которому ему не досталось даже фамилии. Из-за семейной драмы Михеенко запустил себя и окончательно замкнулся.

В своих интервью он слезно обращался к сыну с просьбой уделить ему внимание.

И Бероев внял мольбах отца, пережившего два инфаркта, инсульт и клиническую смерть. Сейчас актер общается с горе-родителем и даже перевез его в Санкт-Петербург, поближе к внукам.