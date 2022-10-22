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Врали в лицо родные люди: из-за чего Бероев отказался от фамилии отца

22 октября 2022 08:15
Врали в лицо родные люди: из-за чего Бероев отказался от фамилии отца

Всему виной – интриги родственниц.

Егор Бероев появился на свет в актерской семье: его мать потомственная актриса Елена Бероева, а отец – Вадим Михеенко, звезда фильма «На край свете». Однако счастье супругов длилось недолго: бабушка Бероева, актриса Эльвира Бруновская, вынудила пару развестись, а после рождения Егора пресекла и его встречи с отцом.

До 35 лет Егор Бероев избегал своего папу, от которому ему не досталось даже фамилии. Из-за семейной драмы Михеенко запустил себя и окончательно замкнулся.

В своих интервью он слезно обращался к сыну с просьбой уделить ему внимание.

И Бероев внял мольбах отца, пережившего два инфаркта, инсульт и клиническую смерть. Сейчас актер общается с горе-родителем и даже перевез его в Санкт-Петербург, поближе к внукам.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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