Врал много лет: женатый Винокур сдал себя с потрохами
Юморист сознался в постыдном.
Брак Владимира Винокура с Татьяной Перваковой считается одним из самых прочных в юмористической среде. Супруги вместе вот уже 47 лет, однако, мало кто знает, что изначально эти отношения строились не на любви.
С откровенным признанием сам артист вышел во время недавнего интервью. Журналистам Винокур рассказал, что вся ситуация произошла «совершенно неожиданно». У Винокура не было московской прописки, которая являлась приоритетом во время отбора актеров в столичные театры. И решить данную проблему предложила Первакова.
Отнекиваться тогда Винокур не захотел и на выдвинутые условии согласился. Брак был заключен по блату. Правда, позже юморист все же сумел выполнить данное жене обещание и «отдал должок»: купил квартиру и вернул деньги.
«Я, конечно, все сделал, как я ей обещал: я стал и популярным, и квартиру побольше получил государственную, потом еще. В общем, исполнил мечты. Вот 47 лет я живу с одной и той же женщиной», — поделился артист в интервью RTVI.