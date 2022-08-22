Врал много лет: женатый Винокур сдал себя с потрохами

Брак Владимира Винокура с Татьяной Перваковой считается одним из самых прочных в юмористической среде. Супруги вместе вот уже 47 лет, однако, мало кто знает, что изначально эти отношения строились не на любви.

С откровенным признанием сам артист вышел во время недавнего интервью. Журналистам Винокур рассказал, что вся ситуация произошла «совершенно неожиданно». У Винокура не было московской прописки, которая являлась приоритетом во время отбора актеров в столичные театры. И решить данную проблему предложила Первакова.

Отнекиваться тогда Винокур не захотел и на выдвинутые условии согласился. Брак был заключен по блату. Правда, позже юморист все же сумел выполнить данное жене обещание и «отдал должок»: купил квартиру и вернул деньги.