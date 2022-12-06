Врагу не пожелаешь: что известно о судьбе настоящей невесты Лукашина

Ольга Науменко известна советскому и российскому зрителю как несчастная невеста Лукашина, оставленная им в Москве в ту роковую ночь. На счету актрисы немало и других ролей, но Галя осталась самой знаковой.

Карьерный успех никогда не был заветной целью Науменко. На первом месте для нее всегда стояло личное счастье. Так, в 27 лет артистка вышла замуж за актера Александра Скворцова, и он стал любовью всей ее жизни. Они прожили вместе 32 года до его смерти. Однако их образцовый брак был омрачен одной страшной трагедией.

Это произошло в начале их семейной жизни. У пары родилась дочь Саша, и уже с первых дней жизни девочка росла очень болезненной. Лечение, назначенное врачами, помогало, но причину слабого здоровья никто так и не смог выяснить. Когда Саше было полтора года, ей, наконец, поставили диагноз «опухоль Вильмса». Эта патология почек является неизлечимой, и через какое-то время девочки не стало.

Потеря ребенка сильно сплотила супругов. А спустя десять лет Науменко забеременела снова и на этот раз родила здоровую девочку. Сегодня ее дочь Светлана уже давно выросла и работает журналистом. Любимый супруг ушел из жизни в 2009 году от неизлечимой болезни, и с тех пор Ольга Науменко осталась одна.