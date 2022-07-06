Врагу не пожелаешь: 4 токсичные пары зодиака, которые портят друг другу жизнь

Конфликты неизбежны в любых романтических отношениях, однако когда их количество зашкаливает, стоит задуматься, а того ли партнера вы выбрали. Астрологи рекомендуют также проверить зодиакальную совместимость – зачастую совместная жизнь не клеится из-за того, что это предначертано звездами. Рассказываем, какие знаки зодиака не смогут ужиться под одной крышей, несмотря на чувства друг к другу.

Рыбы и Близнецы

Творческие, мечтательные, легкие на подъем Рыбы и Близнецы могут почувствовать друг к другу симпатию. Однако долгосрочных отношений у этой пары не выйдет.

Уроженцы воздушного знака любят повитать в облаках, но затем обязательно возвращаются на землю, оставляя Рыбок в одиночестве в их воздушном замке.

Кроме того, Близнецы не могут долго сидеть на одном месте, а рядом с меланхоличными Рыбами они непременно заскучают и сорвутся куда-нибудь в поисках приключений.

Лев и Рак

Соседи по гороскопу вряд ли найдут общий язык в реальной жизни.

Раку покровительствует Луна, Льву – Солнце, поэтому партнеры слишком разные, чтобы ужиться вместе.

Если уроженец огненного знака мечтает о партнере, готовом разделить все его сумасбродства и авантюры, то дитя водной стихии грезит о домашнем очаге и спокойной размеренной жизни вдвоем. Кроме того, Львы достаточно эгоистичны даже в любви, а Раки, напротив, отдаются отношениям целиком и ждут того же от избранника.

Весы и Овен

Воздушный и огненный знак могут заинтересоваться друг другом – оба обожают острые впечатления, и им есть чем удивить партнера.

Однако чем дольше они будут находиться рядом, тем больше вероятность, что эти отношения станут токсичными.

Весы любят гармонию, спокойствие и тишину, Овну, наоборот, подавай постоянную бурю эмоций. Опасаясь остаться в одиночестве, Весы будут долго терпеть несносный характер партнера – до тех пор, пока тот не заскучает и не разорвет связь.

Телец и Стрелец

На первый взгляд, отношения "ботаника"-Тельца и "заводилы"-Стрельца напоминают сюжет ромкома. А в кино, как известно, все заканчивается большой и светлой любовью, фанфарами и свадьбой.

В реальности же все обстоит несколько иначе – очень скоро легких на подъем Стрельцов домоседы-Тельцы начнут изрядно подбешивать.

Впрочем, уроженцы земного знака в долгу не останутся и будут злиться на чересчур легкомысленного избранника. Закончится все разрывом – к взаимному облегчению партнеров.