«Врачи разводили руками»: Сергей Жуков выступил с пугающим заявлением

Этим летом группа «Руки Вверх» отправилась в большой тур по всей стране. Выступления пришлось несколько раз переносить из-за пандемии коронавируса. А затем проблемы со здоровьем возникли и у самого солиста Сергея Жукова. Некоторое время назад он получил сильную травму от декораций на сцене, которая переросла в грыжу. Он долго откладывал поход ко врачам, в результате чего загремел в больницу сразу на три месяца. Перенесший три операции Жуков выступал с пугающими заявлениями, признаваясь, что не знает, как продолжать карьеру.

Но, по словам певца, теперь все проблемы в прошлом. Он послушался рекомендаций врачей, отказался от вредных привычек и снизил рабочую нагрузку. Теперь он дает не более восьми концертов в месяц. Даже на гастролях Сергей не перестает следить за питанием и физической активностью. Жуков подчеркнул, что у него есть специалисты, помогающие ему с рационом. Все эти меры привели к тому, что певец резко пошел на поправку, что удивило даже медиков.