Врачи его уже хоронили: как клип «Натали» вытащил Лепса из могилы

Григорий Лепс прославился далеко не в самом начале творческого пути. Он долгое время пытался добиться признания публики, но из-за постоянных неудач начал злоупотреблять алкоголем, что едва не привело к трагедии.

Как рассказывал сам музыкант, как только он переехал в Москву, он начал предлагать свое творчество на радиостанции и в звукозаписывающие компании. Но когда продюсеры видели артиста, который в то время весил около 100 килограммов и регулярно был в состоянии алкогольного опьянения, то не хотели с ним работать.

Отказы негативно сказывались на здоровье Лепса. Он пил все больше и больше и однажды попал в больницу. Медики не были уверены, что организм певица справится с нагрузками и не скрывали пессимистичных прогнозов. Не верил в себя и сам Лепс, но в один из дней в палате увидел по телевизору свой клип «Натали», который снимал за несколько лет до этого. Как оказалось, продюсерам понравилась песня, и они решили пустить ее в эфир.

Музыкальное видео заставило исполнителя воспрянуть духом. Прямо в палате он решил отказаться от вредных привычек и кардинально изменил свою жизнь. Артист похудел, уже в новом амплуа заслужил уважение продюсеров и покорил музыкальный Олимп.