Врач развел руками, узнав о недуге Пугачевой: уже ничего не сделать
Певицу ждет незавидная участь.
Алла Пугачева вынуждена платить большую цену за легкомысленное отношение к собственному здоровью. Артистке не раз советовали взяться за ум, но она осталась глуха к рекомендациям специалистов.
Еще 10 лет назад известный парикмахер Роман Карабут говорил, что волосы Примадонны отечественной эстрады находятся в плачевном состоянии. Певица давно использует парики и шиньоны, чтобы ее шевелюра выглядела идеально. А на похоронах Валентина Юдашкина она и вовсе появилась в шляпе, скрывающей прическу.
Однако такие хитрые уловки — временная мера, не способная решить главную проблему. Узнав о недуге Пугачевой, врач-трихолог развел руками. По уверению специалиста, в случае со знаменитостью сделать уже ничего нельзя.
«Панацеи нет. С возрастом волос становится меньше. Это связано с гормональным фоном», — подытожила Татьяна Егорова в беседе с порталом PopCornNews.