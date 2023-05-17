Врач развел руками, узнав о недуге Пугачевой: уже ничего не сделать

Алла Пугачева вынуждена платить большую цену за легкомысленное отношение к собственному здоровью. Артистке не раз советовали взяться за ум, но она осталась глуха к рекомендациям специалистов.

Еще 10 лет назад известный парикмахер Роман Карабут говорил, что волосы Примадонны отечественной эстрады находятся в плачевном состоянии. Певица давно использует парики и шиньоны, чтобы ее шевелюра выглядела идеально. А на похоронах Валентина Юдашкина она и вовсе появилась в шляпе, скрывающей прическу.

Однако такие хитрые уловки — временная мера, не способная решить главную проблему. Узнав о недуге Пугачевой, врач-трихолог развел руками. По уверению специалиста, в случае со знаменитостью сделать уже ничего нельзя.