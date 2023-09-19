Врач назвала самую опасную для здоровья кашу: россияне ее обожают

Завтрак каждого советского и российского ребенка было невозможно представить без каши. И одной из самых популярных круп всегда оставалась манка. Комочки в ней доводили до слез тысячи детей по всей стране. Однако с возрастом многие начинают любить эту кашу.

Но здоровый на первый взгляд завтрак таким на деле не является. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, это слишком калорийная каша, кроме того, у нее очень высокий гликемический индекс, то есть она повышает уровень сахара в крови. Другими словами, любители белой крупы рискуют заполучить сахарный диабет и проблемы с лишним весом.

Что касается ее популярности в прошлом, то это было обусловлено образом жизни людей. Они много двигались, работали не только умственно, но и физически. Поэтому цель была в том, чтобы получить как можно больше энергии из меньшего количества еды.

Сейчас же времена изменились, и манка принесет больше вреда. Поэтому лучше отложить эту кашу на дальнюю полку и отдать предпочтение другим продуктам. Например, более здоровым завтраком будет гречневая каша. Лучше ее сварить из зеленой крупы.