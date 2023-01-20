Вплоть до 100 лет: женщины с этими именами чаще попадают в списки долгожителей

Согласно результатам последних научных исследований, продолжительность человеческой жизни лишь на 25% зависит от генетики. Оставшиеся 75% приходятся на условия и образ жизни. Правильное питание, физическая активность, интеллектуальная деятельность - все это, несомненно, оказывает огромное влияние на долголетие. Но, по мнению специалистов в области эзотерики, есть еще одна вещь, которая способствует высокой продолжительности жизни - это верно подобранное имя. Считается, что некоторые имена наделены особой энергетикой, придающей сил и здоровья их обладателю. Рассказываем, какие имена носят женщины, которые чаще остальных оказываются в рейтингах долгожителей.

Анастасия

Анастасия - женская форма имени Анастас, которое в переводе означает “воскресший”. Семантика и энергетика этого имени благотворно сказывается на здоровье его обладательницы. Анастасия тщательно следит за своим самочувствием и при малейших намеках на недуг обращается к врачу.

Кроме того, ее долголетию способствует легкий и позитивный нрав.

Валентина

Обладательница имени Валентина наделена богатырским здоровьем - еще бы, ведь ее имя уходит корнями к латинскому слову “здоровый, сильный”. С самого детства Валя ведет активный образ жизни, занимается спортом, закаляется. Результатом всей этой комплексной работы становится отменный иммунитет, которому могут позавидовать абсолютно все окружающие.

Людмила

Славянское имя Людмила говорит само за себя - милая людям. Женщины, нареченные этим именем, обладают мягким и спокойным характером. Они не нервничают понапрасну и тем самым берегут свое здоровье и нервную систему.

Родственники, друзья, коллеги обожают Людмилу и радуются ее долголетию, потому что не представляют без нее своей жизни.

Надежда

Женщины, нареченные именем Надежда, до самых преклонных лет сохраняют оптимизм и бодрость духа. Еще бы, ведь само имя диктует им надеяться на лучшее и заряжать окружающих позитивом. Считается, что обладательницам имени Надежда суждена долгая и счастливая жизнь.

Ольга

Представительницы прекрасного пола, нареченные именем Ольга, также входят в список долгожительниц. Деятельная и предприимчивая обладательница этого имени строит планы на долгие годы вперед. У нее масса хобби и интересов - пока Ольга не воплотит в реальность все задуманное, не успокоится.