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Киноафиша Статьи «Впервые такое вижу»: не поверите, что сын унаследовал от Аллочки из «Универа» (фото)

«Впервые такое вижу»: не поверите, что сын унаследовал от Аллочки из «Универа» (фото)

6 апреля 2023 11:00
«Впервые такое вижу»: не поверите, что сын унаследовал от Аллочки из «Универа» (фото)

Деталь, которую невозможно игнорировать.

Мария Кожевникова, полюбившаяся зрителям ярким амплуа модели Аллы Гришко в ситкоме «Универ», выложила селфи со своим сыном — Максимом. Одна деталь в нем растрогала поклонников до слез.

У звездного наследника такая же родинка, как и у его знаменитой мамы. Расположенная над губой, она вносит в облик ту же «интересность» вместе с чертовщинкой, которая присутствует у самой кинозвезды.

«Впервые такое вижу»: не поверите, что сын унаследовал от Аллочки из «Универа» (фото)

«Максим унаследовал вашу родинку, точь-в-точь», «Родинка мамина скопировалась, так классно», «Копия ваша, даже родинка», «Это надо же!» — поклонники умилялись на все лады. Многие просто не могли поверить в то, что такое сходство, даже в мельчайших аспектах внешности, возможно.

«Вот это родинка у него огромная. Бедный мальчик», — отдельные комментаторы сочли унаследованную от Кожевниковой особенность внешности досадным недостатком. Фанаты советовали Максиму избавиться от того, что они назвали изъяном.

Фото: Globallookpress.com, кадр из сериала «Универ», соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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