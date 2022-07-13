Возвращение в Россию не за горами? Покинувшая сцену Нюша выступила с заявлением

В декабре прошлого года Нюша стала мамой во второй раз. В семье певицы и бизнесмена Игоря Сивова родился сын. Пара только недавно раскрыла его имя — мальчика назвали Саффроном. Еще до родов исполнительница улетела в Арабские Эмираты. В соцсетях Нюша объяснила, что ее раздражают трудности, связанные с «зимованием» в России, поэтому она хотела бы облегчить себе беременность.

Но и после рождения малыша исполнительница не поспешила в Москву. Все это время она делилась с фолловерами буднями материнства, планами по развитию бизнеса и написанию книги. Некоторые из фанатов даже предположили, что Нюша покинула сцену на несколько лет, чтобы сосредоточиться на воспитании детей. Но такие слухи оказались неоправданными.

На днях певица выступила с заявлением, признавшись, что скучает по выступлениям. По ее словам, она уже начала подготовку к концертам и по-настоящему получает удовольствие от работы. Нюша намекнула и на скорое возвращение в Россию.