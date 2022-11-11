Возрастные изменения налицо? Преобразившаяся звезда «Кухни» разочаровала россиян

Елена Подкаминская рискует лишиться остатков своей красоты и молодости. К такому неутешительному выводу приходят поклонники артистки.

С тем, что звезда сумела построить успешную карьеру, не поспоришь. Актриса призналась, что достигла такого уровня мастерства, когда режиссеры утверждают ее на роли без проб. Однако все это может скоро закончиться, если знаменитость не возьмет себя в руки.

Фанаты отмечают, что звезда сериала «Кухня» сильно изменилась, причем не в лучшую сторону. На лице артистки все больше морщин, ее кожа выглядит дряблой и рыхлой. «Елена не успевает следить за собой», — пишут в Сети, но это только отчасти.

В одном из интервью Подкаминская призналась, что никогда и ни за что не решится на пластику и, в частности, на круговую подтяжку лица. Одна из причин, по которой актриса не готова лечь под нож хирурга, заключается в том, что она сильно боится наркоза.