Возраст взял свое: в бесформенной американке девушку Человека-паука не узнать

На счету Кирстен Данст немалое количество ролей в самых разных проектах. Однако большинство зрителей любят и помнят ее в образе Мэри Джейн Уотсон в популярной трилогии о Человеке-пауке.

Поклонники и режиссеры ценят актрису не только за потрясающий талант, но и за выдающиеся внешние данные. Однако с годами красота звезды Голливуда начала неумолимо угасать.

Многие с сожалением отмечают, что возраст артистки берет свое. При этом в 40 лет Данст выглядит гораздо хуже, чем другие ее звездные ровесницы. К тому же все чаще знаменитость выбирает крайне неудачные наряды.

Например, во время одного из светских мероприятий она появилась перед публикой в несуразном платье в пол. Так, артистка стала типичной бесформенной американкой, в которой практически невозможно узнать яркую и сексуальную возлюбленную супергероя.

К слову, знаменитость не раз говорила, что любит себя любой. Актриса давно смирилась с морщинками вокруг глаз и своими тонкими губами и вряд ли решится на пластику.