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Возраст взял свое: обман «отчаянной домохозяйки» раскрыли, увидев одно фото

24 января 2023 11:30
Возраст взял свое: обман «отчаянной домохозяйки» раскрыли, увидев одно фото

Уже не та безупречная красавица.

Американский телехит «Отчаянные домохозяйки» прославил обворожительную Еву Лонгорию на весь мир. Для многих актриса стала эталоном женственности и сексуальности. До сих пор «отчаянная домохозяйка» радует своих поклонников неувядающей красотой и молодостью. Но все ли так идеально с ее внешностью?

Ева Лонгория имеет мексиканские корни. Природа наградила ее роскошными блестящими волосами, смуглой кожей и выразительными глазами. 47-летняя актриса не стесняется демонстрировать свое лицо в естественном виде и частенько выкладывает в соцсети снимки «без прикрас». Однако пользователи Сети обнаружили на них одну особенность.

Возраст взял свое: обман «отчаянной домохозяйки» раскрыли, увидев одно фото

Дело в том, что Лонгория активно прибегает к услугам beauty-индустрии, позволяющей каждой женщине выглядеть по утрам как суперзвезда. Это особенно видно на бровях, на глазах и ресницах актрисы. Именно поэтому Ева не стесняется демонстрировать свое лицо в «голом» виде, ведь на самом деле оно надежно прикрыто «чудесами» современной beauty-индустрии. Как бы Лонгория ни ухаживала за собой, возраст все равно берет свое, и под него приходится подстраиваться.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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