Возраст взял свое: на 82-летнего Атоса больно смотреть (фото)

Вениамин Смехов сыграл немало ролей, но настоящую славу ему принес Атос из культового фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Именно в этом образе зрители запомнили и полюбили талантливого актера. Однако теперь от того благородного и статного юноши не осталось и следа.

Звезда экрана не спешит завершать актерскую карьеру. И это несмотря на то, что возраст давно взял свое. Об этом заговорили после того, как в Сети появились новые кадры с артистом, сделанные во время торжества по случаю дня рождения его дочери Алики Смеховой.

Актер пришел на праздник при полном параде — он облачился в белую рубашку, черный пиджак и синие джинсы. Однако впечатление на интернет-пользователей Вениамин Борисович произвел удручающее. Многие отметили, что на 82-летнего Атоса больно смотреть: его волосы поседели, а лицо покрылось глубокими старческими морщинами. Кроме того, артист, который когда-то мог похвастаться подтянутым телом, обзавелся лишними килограммами.