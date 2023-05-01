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Возраст уже не скрыть: ахнете, увидев «коменду» из «Универа» спустя 10 лет

1 мая 2023 12:50
Возраст уже не скрыть: ахнете, увидев «коменду» из «Универа» спустя 10 лет

Годы сказались на внешности артистки.

Одним из самых ярких героев сериала «Универ. Новая общага» стала комендант Зоя Колесникова в исполнении Елены Валюшкиной. В течение нескольких сезонов зрители наблюдали за любимой героиней, которая после завершения шоу продолжила развивать свою карьеру.

Так, Валюшкина сконцентрировалась на комедийных проектах. В ее фильмографии, например, можно увидеть серии фильмов «Бабушка легкого поведения», «Последний богатырь» и сериал «Яна + Янко». Помимо этого, артистка служит в театре Моссовета, где успела принять участие в десятках постановок.

Возраст уже не скрыть: ахнете, увидев «коменду» из «Универа» спустя 10 лет

О своей жизни звезда «Универа» рассказывает в социальных сетях, активно занимаясь собственными страницами. Валюшкина старается не скрывать новости от поклонников и часто публикует «честные» снимки и видео, не пытаясь скрыть возрастные изменения. Поклонники не жалеют комплиментов в адрес 60-летней артистки, отмечая, что она смогла сохранить свою харизму и обаяние.

«Все такая же красивая», «Старость никого не щадит, но вы все равно красавица», «Отлично выглядите», — считают подписчики знаменитости.

Фото: Кадр из сериала «Универ. Новая общага», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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