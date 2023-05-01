Возраст уже не скрыть: ахнете, увидев «коменду» из «Универа» спустя 10 лет

Одним из самых ярких героев сериала «Универ. Новая общага» стала комендант Зоя Колесникова в исполнении Елены Валюшкиной . В течение нескольких сезонов зрители наблюдали за любимой героиней, которая после завершения шоу продолжила развивать свою карьеру.

Так, Валюшкина сконцентрировалась на комедийных проектах. В ее фильмографии, например, можно увидеть серии фильмов «Бабушка легкого поведения», «Последний богатырь» и сериал «Яна + Янко». Помимо этого, артистка служит в театре Моссовета, где успела принять участие в десятках постановок.

О своей жизни звезда «Универа» рассказывает в социальных сетях, активно занимаясь собственными страницами. Валюшкина старается не скрывать новости от поклонников и часто публикует «честные» снимки и видео, не пытаясь скрыть возрастные изменения. Поклонники не жалеют комплиментов в адрес 60-летней артистки, отмечая, что она смогла сохранить свою харизму и обаяние.