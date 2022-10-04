Возраст скрыть не удалось: куда на самом деле пропали 68-летние сестры Зайцевы

В середине 90-х хит сестер Зайцевых «Сестра» неизменно входил в репертуар каждого большого концерта. Высокие блондинки Елена и Татьяна готовы были отобрать часть поклонников у Ирины Аллегровой и Аллы Пугачевой. Но вскоре они пропали с экранов.

Накануне певицы не пропустили церемонию прощания с Борисом Моисеевым, «засветившись» на публике после долгого перерыва. Они появились перед собравшимися в темных пальто и с цветами в руках. Несмотря на то, что возрастные изменения 68-летним сестрам скрыть не удалось, они достойно выглядели. В беседе с «Комсомольской правдой» исполнительницы подчеркнули, что Моисеев был их учителем и помогал на сцене.

Правда, сейчас женщины не стремятся развивать карьеру. У них есть недвижимость по всему миру, среди самых крупных приобретений — дом на Кипре и особняк в США. Как объясняла Татьяна в шоу «Секрет на миллион», жильем любит обзаводиться ее супруг, бизнесмен Ник Виссоковский. Однако сестры предпочитают жить в Москве и лишь несколько раз в год путешествуют за границу.