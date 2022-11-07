Возраст скандалу не помеха: правду о выходке Сергея Маковецкого предали огласке

Станислав Садальский раскрыл, что происходит за кулисами театра имени Вахтангова. По его словам, культурное учреждение сотрясают страсти. Два признанных мэтра сцены — Людмила Максакова и Сергей Маковецкий — постоянно выясняют отношения. Причем 64-летний артист ведет себя очень вызывающе.

Как рассказал Садальский, поездка труппы на гастроли в Новосибирск обернулась настоящей дракой на борту самолета. Актер уверяет, что нетрезвый Маковецкий стал неуправляемым и развязно вел себя в бизнес-классе. А попытавшаяся его урезонить Максакова попала «под горячую руку». Выходка могла закончиться для Сергея печально, добавил Садальский.

«Директор уже готовил документ об увольнении», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Пока скандал удалось замять, так как, по информации Станислава, Маковецкий сказался больным. Стороны конфликта еще никак не прокомментировали дебош. Но поклонники в Сети шокированы поведением народного артиста.