Возраст сгладил недостатки: каким был красавчик Пирс Броснан в юности (фото)

Пирс Броснан полюбился большинству зрителей в образе Джеймса Бонда. Актер засветился в четырех проектах кинофраншизы, чем в разы увеличил армию своих фанатов. Растет она и по сей день, на что есть весьма любопытная причина.

Стоит признать, что артист относится к той редкой категории людей, которым возраст идет только на пользу. В свои 69 лет Броснан — редкий красавчик, но в молодости, на заре своей карьеры, он был совсем другим.

Одним из первых проектов с участием артиста стал фильм «Зеркало треснуло», вышедший в 1980 году. В нем знаменитости досталась настолько незначительная роль, что его имя даже не было указано в титрах. В любом случае зрители могут увидеть, каким несуразным тогда был звезда экрана.

Возраст будто сгладил все его недостатки. К тому же с годами у актера появились неповторимые лоск и шарм, которые сделали его секс-символом Голливуда.