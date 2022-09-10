Возраст никого не щадит: как изменилась главная звезда фильма «Такси»

Актриса постарела, но все еще «держит марку».

Шведская модель Эмма Виклунд прославилась благодаря роли Петры в серии фильмов «Такси». Однако по завершении съемок франшизы актриса на экранах больше не появлялась.

В родной Швеции Виклунд больше известна как телеведущая и бизнесвумен.

Эмма Виклунд руководит брендом модной одежды «Lindex», также бывшая актриса основала бренд «Emma S.», который специализируется на уходе за кожей и волосами.

Сейчас Виклунд находится в разводе, у нее двое взрослых детей – дочь Тайра (род. 2001) и сын Элис (род. 2003). Эмма Виклунд активно делится с подписчиками фотографиями в соцсетях – она постарела, но все так же красива и элегантна.