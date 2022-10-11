Возраст налицо: изменившаяся до неузнаваемости Наталия Орейро вызвала оторопь

Наталию Орейро помнят по роли своенравной служанки Милагрос Эспосито в сериале «Дикий ангел». С момента выхода этого проекта на экраны прошло много лет, и за это время актриса начала сниматься не только в мыльных операх.

Новый сериал с участием звезды под названием «Святая Эвита» наделал немало шума. В нем рассказывается о трагичной судьбе первой леди Аргентины Эвы Перон. Чтобы примерить на себя столь драматическое амплуа, артистке пришлось кардинально преобразиться внешне.

В своих социальных сетях Орейро поделилась отрывком из проекта, в котором ее непросто узнать. В кадре знаменитость выглядит гораздо старше своего возраста. К тому же ради съемок в фильме Наталии пришлось распрощаться со своим естественным цветом волос и стать блондинкой. Однако оторопь поклонников вызвало не только это.

Многие удивились тому, что звезда экрана решила воплотить Перон, которая в ходе повествования погибает. Фанаты посчитали, что артистке следовало проявить осторожность и взвесить все за и против, прежде чем отправиться на съемочную площадку. «Нати в такой роли, аж мурашки», «Наталия не боялась взять такую роль. Это же плохо играть такое», — гласят комментарии в Сети.