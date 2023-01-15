Возраст ей к лицу: гляньте, какой была мать Андрея Жданова из «Не родись красивой» в 21 год

В сериале «Не родись красивой» снялись ярчайшие звезды советского и российского кино. Очаровательную маму главного героя Андрея Жданова сыграла Ольга Остроумова. Она известна массовому зрителю по зрелым сериальным ролям, поэтому сегодня мало кто вспомнит, как артистка выглядела в 20 лет.

Свою карьеру Остроумова начала в конце 60-х, когда появилась в фильме «Доживем до понедельника». Вскоре она снялась в культовой военной драме «...А зори здесь тихие» и закрепила свой успех. Затем последовали роли в картинах «Не было печали» и «Судьба». Остроумову окрестили главной красавицей советского экрана, ведь с возрастом артистка становилась все краше. В юности она хоть и обладала незаурядной и яркой внешностью, но актрисе явно не хватало шарма и женственности. С годами же ее образ стал намного изысканнее и элегантнее, кроме того, артистка сбросила вес, что тоже пошло ей на пользу.

Остроумова всегда пользовалась популярностью у мужчин. Но она оставалась верной спутницей своим мужьям. С первым супругом, писателем Михаилом Левитиным, Остроумова прожила 20 лет. Следующим избранником стал актер Валентин Гафт, которого не стало в 2020 году.