Вознесенская не была первой любовью Мягкова: вот кого он предал ради нее

Андрей Мягков прожил с Анастасией Вознесенской 58 лет в счастливом браке. Ради будущей супруги он даже отказался от своей первой юношеской любви — актрисы Тамары Абросимовой.

Они отлично дополняли друг друга, будучи совсем разными по темпераменту. Замкнутый по натуре Мягков тянулся к открытой и жизнерадостной Абросимовой. Пара проводила много времени в театре и на гастролях, они часто гостили у его мамы, которая сдружилась с девушкой своего сына. Однако совершенно неожиданно в их отношения вмешался третий человек.

К этому моменту Мягков и Абросимова уже переехали из Ленинграда в Москву и учились во МХАТе. Там-то и произошла его судьбоносная встреча с Анастасией Вознесенской. Актриса покорила Мягкова с первого взгляда. Вскоре между ними начался роман, о котором оба долгое время умалчивали.

Впрочем, Абросимова философски отнеслась к расставанию к Мягковым. Она никогда не держала обиды на своего бывшего возлюбленного и до сих пор хранит подаренного им плюшевого медведя.