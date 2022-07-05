Возмущению нет предела: правда о госпитализации вдовы Шатунова вышла наружу

Буквально накануне концертный менеджер Александр Герасимов сделал пугающее заявление. Он подчеркнул, что после похорон скоропостижно скончавшегося Юры Шатунова его жена Светлана начала испытывать проблемы со здоровьем. По информации Герасимова, женщине даже понадобилась госпитализация.

Однако директор Шатунова Аркадий Кудряшов оказался взбешен словами коллеги. По его мнению, Герасимов не имеет никакого отношения ни к погибшему артисту, ни к его семье, а значит, он о вдове Юрия ничего и знает. Кудряшов опроверг новости о госпитализации Светланы и заявил, что даже ни разу не слышал об Александре Герасимове. Аркадий отдельно отметил, что Шатунов работал только с ним на протяжении 35 лет. Возмущению Кудряшова не было предела.

«Слова мошенника», — так описал откровения Герасимова менеджер певца для издания «СтарХит ».

Напомним, семья артиста прилетела в столицу на прощание с Шатуновым из Германии. Там Светлана постоянно жила на протяжении долгих лет. За границей на свет появились и их общие дети — Дэннис и Эстелла.