Вот вам и американский супергерой: звезде «Флэша» грозят 26 лет тюрьмы

В последние годы имя звезды «Фантастических тварей» и сериала «Флэш» Эзры Миллера окутано отнюдь не вымышленными скандалами и проблемами. Из-за своего злоупотребления алкоголем и неустойчивой психики один из самых многообещающих актеров Голливуда регулярно устраивал пьяные дебоши, нападал на полицейских и угрожал собственным же фанатам.

Но, как сообщило сегодня издание Deadline, на сей раз 30-летний Миллер может всерьез столкнуться с угрозой сесть за решетку. Накануне артист по видеосвязи предстал перед судом штата Вермонт по обвинению в том, что он вломился в дом своего соседа.

Там, как утверждает полиция, звезда Голливуда проник в кладовую и украл из нее три бутылки спиртного. При этом Миллер умудрился попасть в поле зрения камер видеонаблюдения, что и стало причиной уголовного дела.

Теперь за свою неуемную любовь к выпивке Эзра может лишиться не только 2 тысяч долларов из-за штрафа, но и ближайших 26 лет на свободе. А это сразу поставит крест на всей его карьере, после чего Америка навсегда лишится одного из своих экранных супергероев.