Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вот тебе Сима-Гулливер: Розанова открестилась от связи с молодым красавцем

Вот тебе Сима-Гулливер: Розанова открестилась от связи с молодым красавцем

4 июня 2023 15:00
Вот тебе Сима-Гулливер: Розанова открестилась от связи с молодым красавцем

Это принесло немало хлопот.

Ирина Розанова много раз играла разбитных героинь. Чего только стоит ее бойкая Сима-Гулливер из скандальной картины «Интердевочка». Однако за кадром актриса вела себя предельно скромно, и это доставляло проблемы.

Во время работы над фильмом «Анкор, еще Анкор!» режиссер Петр Тодоровский немного помучился с Розановой. Ирина Юрьевна категорически отказывалась сниматься в пикантных сценах с молодым красавцем Евгением Мироновым. Розановой тогда было 30, а ее коллеге — 25. Артистка говорила, что он совсем мальчишка и ей будет неловко изображать с ним секс в кадре.

Вот тебе Сима-Гулливер: Розанова открестилась от связи с молодым красавцем

Тодоровский объяснил ситуацию Миронову. Во время репетиции актер распахнул дверь, подошел к коллеге и поцеловал ее. Так Евгений дал понять, что она ему нравится и стесняться ей нечего.

Сюжет фильма «Анкор, еще Анкор!» рассказывает о любовном четырехугольнике. Полковник Виноградов живет с женой и изменяет ей с молодой красавицей. Однако любовница не хранит ему верность и крутит роман с юным лейтенантом. Виноградов узнает об этом.

Фото: кадры из фильмов «Анкор, еще анкор!» (1992) и «Интердевочка» (1989)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video