Вот так-то: актриса, которую Питт променял на Джоли, хорошеет с каждым годом (фото)

Звезда победила возраст, но так и не обрела счастья.

Картина «Мистер и миссис Смит» разбила одну из самых красивых пар Голливуда. Брэд Питт бросил Дженнифер Энистон после пяти лет брака и ушел от любимицы Америки к Анджелине Джоли.

Прошло 18 лет и звезда сериала «Друзья» всем своим видом словно доказывает вероломному бывшему, как тот ошибался. 28 работ в кино и плотный съемочный график не оставили на лице и фигуре 54-летней звезды ни следа.

На днях она произвела фурор, заявившись на шоу Джимми Фэллона в обтягивающем черном платье. Актриса пришла рассказать о сиквеле «Загадочного убийства», где она снимается вместе с Адамом Сэндлером.

«Энистон до сих пор выглядит удивительно», «Годы не властны над тобой», «Я люблю тебя, твоя улыбка заставляет мое сердце таять», — пишут поклонники в соцсетях голливудской дивы.

Свой выходной знаменитость всегда начинает со стакана теплой воды, 20-минутной медитации и двухчасовой интенсивной тренировки, совмещенной с йогой.