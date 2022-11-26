Вот сколько лет суждено прожить вашему знаку Зодиака: осмелитесь узнать?

Согласно мнению астрологов, небесные светила оказывают свое влияние не только на саму жизнь человека, но и на ее продолжительность. Эксперты в области эзотерики изучили биографии представителей разных знаков и выяснили, от каких болезней страдает большинство из них и как это отражается на количестве прожитых лет.

Овен

Чрезмерная эмоциональность Овнов приводит к сердечным заболеваниям, мигреням, проблемам со сном.

И мужчины, и женщины этого знака доживают в среднем до 80 лет.

Телец

В целом уроженцы земного знака живут долго: мужчины - до 82 лет, женщины - до 80. Единственное, что может помешать им - склонность к ожирению, возникающая на почве переедания.

Близнецы

Женщины-Близняшки в среднем живут до 78 лет, мужчины - до 85. Но могут прожить дольше, если вовремя начнут лечение болезней, связанных с легкими, суставами, лишним весом.

Рак

Средняя продолжительность жизни Раков составляет 73 года у женщин и 68 лет у мужчин. Главный бич водного знака - заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта.

Лев

И дамы, и джентльмены, принадлежащие к царственному знаку, доживают до 75-летия.

Однако им стоит быть внимательными к своему здоровью, избегать чрезмерных нагрузок.

Дева

Больше всего хлопот Девам доставляет пищеварительная система и ее нарушения. В остальном это здоровый знак, уроженцы которого доживают в среднем до 80 лет.

Весы

Дамы-Весы могут прожить до 77 лет, мужчины - до 73. Уроженцы воздушного знака уязвимы для заболеваний почек, им необходимо избегать холода и влажности.

Скорпион

Упрямые Скорпионы затягивают с походом к врачу, что плачевно сказывается на продолжительности их жизни - всего лишь до 62-63 лет. Однако это можно исправить, если вовремя обращаться за врачебной помощью.

Стрелец

Опорно-двигательная и сердечно-сосудистая системы приносят Стрельцу немало неприятностей. Однако в среднем дамы этого знака преодолевают порог в 73 года, мужчины - 69.

Козерог

Козероги - одни из главных долгожителей по знаку зодиака.

Его представительницы доживают в среднем до 80 лет, мужчины - до 77.

Водолей

Если уроженцы воздушного знака будут избегать стресса, они вполне могут прожить как минимум до 72 лет.

Рыбы

Артроз, болезни дыхательной системы, кожные заболевания мучают Рыбок на протяжении всей жизни. А она у них долгая - в среднем до 70-75 лет.