Вот ради кого русская модель бросила Джареда Лето: сорвала джекпот

Актер и музыкант Джаред Лето хорошо известен в России. До недавнего времени обладателя многочисленных музыкальных и кинематографических премий связывала с нашей страной и личная жизнь: Джаред встречался с 28-летней моделью по имени Валерия Кауфман, которая участвовала в показах многих домов моды. Лето даже познакомил Валерию со своей мамой, но до свадьбы дело так и не дошло. Как выяснилось, она предпочла суперзвезде другого.

Топ-модель опубликовала в своих социальных сетях фотографию, на которой она целует нового возлюбленного. Им оказался наследник французской «сахарной империи» Sucden 27-летний Дмитрий Варсано, состояние семьи которого приближается к 1,5 млрд евро. Их роман с Валерией Кауфман начался еще в 2021 году и долгое время оставался тайной, ведь все окружающие были уверены, что с Джаредом звезда подиума рассталась только нынешним летом.

Впрочем, 50-летний Лето не сильно расстроился из-за сорвавшегося брака. Ведь многие в Голливуде знают, что музыкант давно является убежденным поклонником холостяцкого образа жизни и надевать кольцо на палец пока совсем не спешит.