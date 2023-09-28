Вот ради кого муж бросил звезду «Холопа» и маленького ребенка: глазам не поверите

Саша Бортич впервые появилась на экране в 2014 году. Но за такой короткий срок артистка смогла стать одной из самых востребованных в российском кино. На счету знаменитости роли в картинах «Викинг», «Полицейский с Рублевки», «Я худею» и «Холоп». Правда, в личной жизни блондинки не все так радужно, как в ее карьере.

Первый брак с рэпером Вячеславом Воронцовым закончился разводом. Отношения с предпринимателем Евгением Савельевым казались поклонникам крепкими и долговечными. В 2020 году у пары родился сын, однако тремя годами позже влюбленные объявили о разрыве. Неизвестно, свободно ли сердце Бортич сейчас, а вот ее экс-бойфренд уже нашел себе новую подружку.

Пассией бизнесмена стала 20-летняя девушка-блогер. Вероника Логинова — эффектная шатенка, которая популярна в соцсетях: за ее блогом следит полмиллиона подписчиков. Она рассказывает о моде и путешествиях. Вместе с Савельевым Вероника успела провести романтичный отпуск на Алтае.