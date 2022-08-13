Вот почему запретить русскую культуру не выйдет: ответил Цискаридзе

В победе над Западом кроется и большая трагедия.

Дискриминация всего русского в странах Европы, по мнению Николая Цискаридзе, не обернется успехом. Запретить культурное наследие России просто не выйдет, особенно это касается балета.

«Говорить о запрете русского балета глупо, потому что придет Christmas Time и все побегут покупать билеты на «Щелкунчик», — объяснил артист в беседе с изданием «Ведомости ».

Русское искусство слишком глубоко пустило корни, чтобы просто выкорчевать их единым махом санкций, считает Цискаридзе. Все, на что хватит сил — это придумать ему другое название.

Однако Николай раскрыл и трагедию отечественного балета. Дело в том, что на русской классике зарабатывают по всему миру, поскольку в Советском союзе никто вовремя не подумал запатентовать великие произведения.

Балетмейстер посетовал, что отечественный балет мог бы стать нефтяной трубой, но бежавшие из страны артисты и педагоги начали ставить свои варианты культовых спектаклей, отчего страна утратила права на эксклюзив.