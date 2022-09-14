Вот почему Юшкевичу из «Склифосовского» пришлось работать продавцом в переходе

Сейчас он популярен у зрителей, но так было не всегда.

Актер Константин Юшкевич хорошо знаком зрителям по сериалу «Склифосовский», где он играл хирурга Сергея Куликова. Много в его актерском арсенале и других ролей — например, главный редактор из фильма «Рассказы», майор Балабин из сериала «Балабол», Василий из ленты «Упражнения в прекрасном». Все сыгранные им персонажи надолго останутся в зрительской памяти.

Однако путь к успеху у артиста был тернистым. Во времена своей учебы в ГИТИСе Юшкевичу и его сокурсникам часто приходилось использовать свои таланты для разных подработок. За одну из них актер однажды получил оплату шоколадными яйцами, после чего был вынужден целый месяц продавать полученное, стоя в подземных переходах.

Сейчас Юшкевич вспоминает об этом с улыбкой, ведь теперь его популярность позволяет ему получать по-настоящему большие гонорары и продолжать радовать зрителей ролями в кино и театре.