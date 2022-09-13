Вот почему в своей страшной болезни Полищук обвиняла Миронова

Последние годы жизни Любови Полищук были омрачены постоянными болями. Еще в начале нулевых у нее обнаружили онкологическое заболевание. Она проходила лечение в лучших больницах Москвы и клиниках Израиля, но болезнь не отступала. Полищук продолжала сниматься в кино, принимая множество обезболивающих препаратов. А в ноябре 2006 года актриса скончалась.

Вплоть до самой смерти она жаловалась на страшную болезнь, не понимая, как оказалась подвержена столь редкому виду онкологии. Полищук вспоминала, что впервые травму спины она получила еще на съемках «Двенадцати стульев». Андрей Миронов должен был бросить коллегу на пол, а покрытие оказалось бетонным. От удара Любовь потеряла сознание.

Были и другие случаи: например, на площадке картины «Вавилон ХХ» актриса неудачно упала с лошади. А в 2000 году Полищук попала в страшное ДТП, когда в ее иномарку ночью врезались сразу три авто. Она чудом выжила и выступала на сцене театра в ортопедическом корсете из-за многочисленных повреждений спины.