Вот почему в любовный треугольник Максаковой пришлось вмешаться Минкульту

Василий Лановой с Ириной Купченко прожили в браке 49 лет, так и не отметив золотую свадьбу. Но их брак и вовсе мог не состояться: на заре отношений между актерами бушевали настоящие страсти. С 1961 года Лановой счастливо жил с актрисой Тамарой Зябловой. Но в 1971 году она погибла в автокатастрофе.

Убитый горем артист не мог найти себе места. В ту пору его поддержала Людмила Максакова, которая сразу же влюбилась в Ланового. Он же вел себя довольно ветрено и увлекся Ириной Купченко. Затем Василий решил остепениться и связать свою жизнь с Людмилой. Но Купченко огорошила его новостью о своей беременности. Вокруг любовного треугольника разразился жуткий скандал, в который пришлось вмешаться Минкульту. Там работала тетя Ирины Купченко. На время разбирательств актеров даже сняли со спектаклей и гастролей.

Чиновники не оставили Лановому выбора, заявив, что он обязан жениться на беременной актрисе. Коллеги, сочувствовавшие Максаковой, познакомили ее с немецким предпринимателем Петером Игенбергсом, в браке с которым актриса позже родила дочку Марию. А случайный брак Ланового с Купченко оказался на удивление крепким и по-настоящему счастливым.