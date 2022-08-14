Вот почему триумфатора «Голоса» Волчкова прозвали альфонсом

Сергей Волчков произвел настоящий фурор на слепых прослушиваниях в шоу «Голос», а спустя несколько недель стал его победителем. Аудитория очень тепло приняла исполнителя, но и неприглядные слухи о нем не заставили себя ждать.

Женатому на момент участия в шоу певцу приписали статус альфонса, а некоторые даже усомнились в честности его победы. Все из-за супруги Сергея, а, точнее, из-за мезальянса пары.

Наталья Якушкина была на 11 лет старше избранника, работала директором службы протокола на фестивале «Кинотавр», совмещая эту деятельность с постом редактора в программе «Кино в деталях». Кроме того, ради нее Волчков порвал отношения со своей девушкой.

Музыканта укоряли в том, что жена зарабатывает значительно больше его, припоминая факт того, как его первый брак развалился из-за неспособности Сергея обеспечить семью.

Волчков на обвинения и слухи не реагировал; вскоре после триумфа на Первом канале у супружеской четы родилась дочь, а в 2017 году они стали родителями во второй раз.