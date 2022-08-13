Вот почему самый «дорогой» актер Гайдая всю жизнь таил на него обиду

Леонид Гайдай был из тех режиссеров, кто кочевал с одним и тем же актерским составом из фильма в фильм. Однако одному артисту не посчастливилось удостоиться чести быть приглашенным в проект великого постановщика дважды.

Им оказался Арчил Гомиашвили, блестяще отыгравший Остапа Бендера в «12 стульях». За роль артист получил около шести тысяч рублей — больше, чем кто-либо из актеров Гайдая. Несмотря на это, добрых слов в адрес режиссера Арчил Михайлович никогда не говорил, как и не слышал их в ответ.

О причине вражды между двумя яркими звездами заговорил сын звезды Михаил:

«Больше всего папу обидело, что Гайдай его переозвучил — в большинстве сцен Бендер говорит голосом Юрия Саранцева. Якобы у Гомиашвили был грузинский акцент».

Наследник артиста посчитал претензию вздорной, ведь его отец работал в русском драматическом театре, куда было бы невозможно попасть без идеальной дикции, объяснил он в разговоре с «7Дней ».