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Вот почему самый «дорогой» актер Гайдая всю жизнь таил на него обиду

13 августа 2022 11:00
Вот почему самый «дорогой» актер Гайдая всю жизнь таил на него обиду

Всесоюзной славы оказалось недостаточно для прощения.

Леонид Гайдай был из тех режиссеров, кто кочевал с одним и тем же актерским составом из фильма в фильм. Однако одному артисту не посчастливилось удостоиться чести быть приглашенным в проект великого постановщика дважды.

Им оказался Арчил Гомиашвили, блестяще отыгравший Остапа Бендера в «12 стульях». За роль артист получил около шести тысяч рублей — больше, чем кто-либо из актеров Гайдая. Несмотря на это, добрых слов в адрес режиссера Арчил Михайлович никогда не говорил, как и не слышал их в ответ.

О причине вражды между двумя яркими звездами заговорил сын звезды Михаил:

«Больше всего папу обидело, что Гайдай его переозвучил — в большинстве сцен Бендер говорит голосом Юрия Саранцева. Якобы у Гомиашвили был грузинский акцент».

Наследник артиста посчитал претензию вздорной, ведь его отец работал в русском драматическом театре, куда было бы невозможно попасть без идеальной дикции, объяснил он в разговоре с «7Дней».

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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